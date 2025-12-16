Владельцев базы, от которой давали взятку в ФСБ, привлекают к "субсидиарке" на 250 млн

Арбитражный суд удовлетворил заявление прокуратуры Самарской области о привлечении к субсидиарной ответственности "хозяев" ООО "БПО-Отрадный".
"Прокуратура Самарской области в рамках участия в деле о банкротстве подала заявление о привлечении 11 человек — контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "БПО-Отрадный". Основанием для подачи заявления стала задолженность более 250 млн руб. перед бюджетом РФ. Производство в части установления размера субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами компании", — уточнили в надзорном ведомстве.
Как удалось уточнить в самарском арбитраже, в рамках дела признано доказанным наличие оснований для привлечения Васатюка А. А., Павлинского В. А., Иванова Н. Н., Кострыгиной М. Н., Ларина В. В., Раптановой А. Ю., Липатовой Ю. В., Темникова В. А., Рузова С. В., Бойкова Ю. Н., Тимофеева В. В. в лице наследника Тимофеевой Е. В. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "БПО-Отрадный". Согласно документам суда, конкурсным управляющим был утвержден Михаил Голиков. Заявленная деятельность "БПО-Отрадный" — производство прочих машин и специального оборудования, не включенных в другие группировки. У компании значится 16 бывших совладельцев. Последним совладельцем был указан Николай Иванов.
"БПО-Отрадный" ранее фигурировала в довольно скандальной истории. Напомним, ранее судья Самарского района Екатерина Волобуева приговорила к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима Вячеслава Усынина. Последний был назван в открытых источниках как конечный бенефициар ООО "База производственного обслуживания — Отрадный". Как сообщала региональная прокуратура, его судили за взятку сотруднику ФСБ. Бизнесмен хотел, чтобы правоохранители за вознаграждение закрыли глаза на уклонение от уплаты налогов.
Усынин — фигура в регионе известная. Ранее он проходил по уголовному делу управляющего ООО "Самарский ИТЦ" ("дочка" Роснефти) Александра Нильского. Нильского тогда признали виновным в получении коммерческого подкупа, однако тот утверждал, будто пытался пресечь финансовые махинации Усынина. Кроме того, "БПО-Отрадный" поставляла медицинские костюмы в госпитали Астраханской области. В итоге в этом регионе возбудили уголовное дело о поставке костюмов с признаками фальсификата, фигурантами стали представители "БПО-Отрадный".
