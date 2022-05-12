Обвиненный во взятке ФСБ бизнесмен обратится в Верховный Суд

Шестой кассационный суд рассмотрел жалобу на приговор бизнесмену из Отрадного Вячеславу Усынину. Ранее мужчину обвинили в даче взятки сотруднику ФСБ.
По версии следствия, произошло примерно следующее. На базу производственного обслуживания "БПО-Отрадный" пришли с проверкой сотрудники прокуратуры и ФСБ. Во время проверки начался пожар. Важные документы каким-то чудом не были уничтожены огнем. Кроме того, есть данные, что кто-то из проверяющих почувствовал себя плохо из-за задымления.
Далее, по версии следствия, Усынин дал взятку сотруднику ФСБ, чтоб база обслуживания избежала проблем из-за возможного налогового нарушения. Взятку брали в рамках оперативного эксперимента, Усынина задержали.
По версии защитников, гособвинение не смогло уточнить, была ли это взятка или компенсация для силовиков, которые натерпелись из-за пожара.
Суд изучил материалы дела и нашел вину бизнесмена доказанной. Усынина приговорили к шести годам лишения свободы. Шесть адвокатов бизнесмена обжаловали приговор в областном суде. "Оснований к изменению приговора и назначению более строгого или менее строгого наказания не усматривается", — указано в решении на сайте суда Самарской области.
Недавно приговор утвердил и кассационный суд. Предполагается, что вердикт теперь обжалуют в Верховном Суде РФ.
Интересно, что Усынин ранее был потерпевшим по уголовному делу управляющего ООО "Самарский ИТЦ" ("дочка" Роснефти) Александра Нильского. Нильского тогда признали виновным в получении коммерческого подкупа, а он утверждал, будто пытался пресечь финансовые махинации Усынина.
Кроме того, "БПО-Отрадный" поставляла медицинские костюмы в госпитали Астраханской области. В итоге в этом регионе возбудили уголовное дело о поставке костюмов с признаками фальсификата, фигурантами стали представители "БПО-Отрадный".
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.