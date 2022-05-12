Обвиненный во взятке ФСБ бизнесмен обратится в Верховный Суд

Шестой кассационный суд рассмотрел жалобу на приговор бизнесмену из Отрадного Вячеславу Усынину. Ранее мужчину обвинили в даче взятки сотруднику ФСБ.

По версии следствия, произошло примерно следующее. На базу производственного обслуживания "БПО-Отрадный" пришли с проверкой сотрудники прокуратуры и ФСБ. Во время проверки начался пожар. Важные документы каким-то чудом не были уничтожены огнем. Кроме того, есть данные, что кто-то из проверяющих почувствовал себя плохо из-за задымления.

Далее, по версии следствия, Усынин дал взятку сотруднику ФСБ, чтоб база обслуживания избежала проблем из-за возможного налогового нарушения. Взятку брали в рамках оперативного эксперимента, Усынина задержали.

По версии защитников, гособвинение не смогло уточнить, была ли это взятка или компенсация для силовиков, которые натерпелись из-за пожара.

Суд изучил материалы дела и нашел вину бизнесмена доказанной. Усынина приговорили к шести годам лишения свободы. Шесть адвокатов бизнесмена обжаловали приговор в областном суде. "Оснований к изменению приговора и назначению более строгого или менее строгого наказания не усматривается", — указано в решении на сайте суда Самарской области.

Недавно приговор утвердил и кассационный суд. Предполагается, что вердикт теперь обжалуют в Верховном Суде РФ.

Интересно, что Усынин ранее был потерпевшим по уголовному делу управляющего ООО "Самарский ИТЦ" ("дочка" Роснефти) Александра Нильского. Нильского тогда признали виновным в получении коммерческого подкупа, а он утверждал, будто пытался пресечь финансовые махинации Усынина.

Кроме того, "БПО-Отрадный" поставляла медицинские костюмы в госпитали Астраханской области. В итоге в этом регионе возбудили уголовное дело о поставке костюмов с признаками фальсификата, фигурантами стали представители "БПО-Отрадный".