Тольяттинца поймали на перепродаже персональных данных клиентов банка

В Тольятти осудили 35-летнего местного жителя, который незаконно собирал и продавал персональные данные. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

С апреля по август 2024 г. тольяттинец покупал у сотрудника банка номера банковских карт клиентов, паспортные данные, адреса регистрации, остатки на счетах и номера мобильных телефонов. Затем обвиняемый перепродавал эту информацию. Он успел заработать 80 тыс. рублей.

Суд приговорил обвиняемого к году принудительных работ. Помогавшего ему сотрудника банка осудили в другом регионе.