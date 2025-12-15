Три легковушки и фура столкнулись из-за снегопада под Тольятти

В воскресенье, 14 декабря, в Ставропольском районе Самарской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 8:30 на 63,5 км трассы "Обход Тольятти" 57-летний водитель фуры Scania во время снегопада не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди Volkswagen Polo под управлением 50-летнего мужчины. От удара легковушку отбросило на стоявшие ВАЗ-2112 и Opel Astra.
В результате аварии пострадали водитель Volkswagen и его 46-летняя пассажирка.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!