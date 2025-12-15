Три легковушки и фура столкнулись из-за снегопада под Тольятти

В воскресенье, 14 декабря, в Ставропольском районе Самарской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 8:30 на 63,5 км трассы "Обход Тольятти" 57-летний водитель фуры Scania во время снегопада не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди Volkswagen Polo под управлением 50-летнего мужчины. От удара легковушку отбросило на стоявшие ВАЗ-2112 и Opel Astra.

В результате аварии пострадали водитель Volkswagen и его 46-летняя пассажирка.