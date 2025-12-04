В Сызрани "Гранта" сбила 38-летнего пешехода

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 3 декабря, в 19:10 в Сызрани 36-летний водитель за рулем Lada Granta сбил 38-летнего мужчину, передает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области