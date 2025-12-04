16+
ДТП Происшествия

В Самаре под колеса авто попала пожилая женщина, переходившая дорогу в неположенном месте

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 3 декабря, в Куйбышевском районе Самары под колесами иномарки пострадала 70-летняя женщина, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 06:20 35-летний водитель за рулем Daewoo в районе дома 40В по Уральскому шоссе наехал на пенсионерку, которая пересекала дорогу вне установленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода. С места ДТП пешеход госпитализирована.

Последние комментарии

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Анатолий Илларионов 24 сентября 2024 06:24 Два человека погибли в ДТП с автодомом и легковушкой под Самарой

Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.

Захар Безруков 31 августа 2024 09:15 На ул. Алма-Атинской "Газель" сбила 8-летнюю девочку

Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная

Olesya Kokora 04 июня 2024 15:56 Эксперты должны выяснить, мог ли кинолог ФСИН избежать наезда на уснувших людей

Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?

Pavlik Morozoff 06 января 2023 16:12 В Оренбургской области в ДТП погибли самарцы: мальчик-инвалид и его мама

В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!

