В Самаре под колеса авто попала пожилая женщина, переходившая дорогу в неположенном месте

В среду, 3 декабря, в Куйбышевском районе Самары под колесами иномарки пострадала 70-летняя женщина, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 06:20 35-летний водитель за рулем Daewoo в районе дома 40В по Уральскому шоссе наехал на пенсионерку, которая пересекала дорогу вне установленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода. С места ДТП пешеход госпитализирована.