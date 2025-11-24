В Безенчукском районе "Гранта" влетела в КамАЗ

В воскресенье, 23 ноября, в 18:45 в Безенчукском районе на 11 км дороги "Самара-Волгоград-Осинки-Безенчук" столкнулись "Гранта" и КамАЗ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как сообщили в ГАИ, 51-летний водитель КамАза нарушил правила остановки транспортного средства на дороге (встал поперек, помогая другому грузовику и не выставив аварийные знаки), чем создал препятствие для движения транспорта. В результате Lada Granta под управлением 49-летнего водителя врезалась в большегруз.

С места ДТП госпитализированы водитель легкового автомобиля и его пассажир – 51-летняя женщина.