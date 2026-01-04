Водитель фуры погиб при столкновении трех большегрузов под Самарой

В воскресенье, 4 января, в Красноярском районе Самарской области в ДТП погиб автомобилист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:40 на 3 км трассы Самара — Волгоград Водитель фуры Mercedes не справился с управлением. Большегруз занесло на отбойник и развернуло на проезжей части. Следовавшая сзади другая фура Mercedes не смогла избежать столкновения с перекрывшим дорогу первым грузовиком. После этого в них врезался большегруз MAN.

В результате 46-летний водитель MAN скончался на месте.