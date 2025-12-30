Под Самарой погиб водитель ВАЗа, в которого въехала иномарка

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 30 декабря, в 11:00 на 27 км дороги А‑300 "Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан" столкнулись Kia Rio и ВАЗ‑2112, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области