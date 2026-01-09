В Самаре водитель на Audi влетел в ограждение стройки метро на ул. Полевой

В четверг, 8 января, в 23:50 на ул. Полевой в Самаре водитель на Audi А6 врезался в ограждения стройки метро, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители уточнили, что 21-летний местный житель за рулем иномарки двигался по ул. Самарской. При повороте на ул. Полевую он не справился с управлением и "совершил наезд на бетонные блоки".

Отмечается, что медицинская помощь участникам ДТП не потребовалась. Также выяснилось, что водитель управлял автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке.

"За управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и проезд на запрещающий сигнал светофора в отношении самарца составлены административные материалы. В настоящее время проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством", — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.