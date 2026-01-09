В Самаре водитель на Audi влетел в ограждение стройки метро на ул. Полевой

В четверг, 8 января, в 23:50 на ул. Полевой в Самаре водитель на Audi А6 врезался в ограждения стройки метро, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители уточнили, что 21-летний местный житель за рулем иномарки двигался по ул. Самарской. При повороте на ул. Полевую он не справился с управлением и "совершил наезд на бетонные блоки".
Отмечается, что медицинская помощь участникам ДТП не потребовалась. Также выяснилось, что водитель управлял автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке.
"За управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и проезд на запрещающий сигнал светофора в отношении самарца составлены административные материалы. В настоящее время проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством", — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!