Два водителя пострадали при столкновении "Газели" и легковушки в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 5 января, в Октябрьске Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"