Начинающий водитель и его пассажир погибли, врезавшись на Lada Vesta в КамАЗа в Самарской области

В пятницу, 26 декабря, в Шенталинском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 21:40 18-летний водитель Lada Vesta на 2 км дороги Шентала — Азеево выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом под управлением 45-летнего мужчины.

В результате Водитель легковушки и его пассажир погибли.