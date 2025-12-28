В Самарской области выехавшая на встречку фура отправила в больницу водителя Mazda

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 27 декабря, в Алексеевском районе Самарской области произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области