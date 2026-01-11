В Самаре двое молодых людей госпитализированы после ДТП

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 10 января, в Волжском районе в 20:25 40-летний мужчина на Lada Vesta возле дома № 1 по ул. Митрополита Мануила Лемешевского при совершении левого поворота не уступил дорогу ВАЗ-2115.

Фото: ГУ МВД по Самарской области