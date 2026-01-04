Пьяный водитель квадроцикла устроил ДТП в Тольятти

В субботу, 3 января, в Тольятти произошло с квадроциклом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 21:00 42-летний пьяный водитель квадроцикла TGB Blade в районе дома № 8 по ул. Железнодорожной не выбрал безопасную дистанцию и врезался в остановившийся на светофоре Ford Mondeo под управлением 37-летнего мужчины.

В результате пострадал сам водитель квадроцикла, но госпитализация не потребовалась.