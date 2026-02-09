Два КамАЗа столкнулись на трассе М-5 в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 9 февраля, в Камышлинском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух большегрузов. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"