В Самаре автомобиль, попавший в ДТП, врезался в стену жилого дома

В пятницу, 9 января, в 14:53 в Советском районе Самары произошло ДТП с участием Lada Vesta и Hyundai Solaris, передает ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 52-летний мужчина за рулем Lada Vesta следовал по ул. Победы, со стороны ул. Ново-Вокзальная, с левым поворотом на ул. Александра Матросова, в направлении ул. Физкультурная. В пути следования, возле дома № 89, он создал помеху для движения Hyundai Solaris под управлением 44-летнего водителя, который следовал по ул. Победы, в направлении ул. Ново-Вокзальная.

Hyundai Solaris повело — сначала он наехал на бордюр, а затем на фасад дома № 89, расположенный справа по ходу движения автомобиля. Водителю иномарки назначено амбулаторное лечение.