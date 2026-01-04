Четверо детей пострадали в ДТП в Сызрани

В субботу, 3 января, в Сызрани четверо детей пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 14:20 33-летняя женщина на Volvo S80 двигалась по ул. Львовской. В районе дома № 37 она выехала на встречную полосу при ограниченной видимости и столкнулась с ВАЗ-2112 под управлением 37-летней женщины.

В результате пострадала вторая автомобилистка, а также четверо ее несовершеннолетних пассажиров: 14-летний парень, двухлетний мальчик, полуторагодовалая девочка и девятилетний мальчик, его госпитализировали.