В Кошкинском районе в ДТП пострадали пять человек

Во вторник, 30 декабря, на 43 км автодороги "Сергиевск – Челно‑Вершины – Кошки" столкнулись две Lada Priora, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По информации ведомства, 69-летний водитель Lada при повороте не уступил дорогу встречному автомобилю.

За рулем второй Lada Priora находился 37-летний мужчина, а в салоне его авто три пассажира: 36-ти и 30-летняя женщины и 15-летний подросток. Всех участников ДТП доставили в больницу для обследования и оказания необходимой помощи.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства ДТП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.