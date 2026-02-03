В Исаклинском районе госпитализировали водителя, который насмерть сбил лося

В ночь на вторник, 3 февраля, в 1:10 в Исаклинском районе в ДТП пострадал 33-летний водитель Škoda Rapid, сбивший лося, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в ГАИ, водитель двигался по трассе М-5 в направлении Уфы. На 1147,19 км в зоне действия дорожного знака 1.27 "Дикие животные" он не выбрал безопасную скорость движения и наехал на лося, который появился в поле зрения внезапно и перебегал дорогу.
Мужчину с места ДТП госпитализировали на скорой в отделение травматологии (реанимации). Лось скончался на месте ДТП.
