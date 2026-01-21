Под Тольятти погиб пассажир легковушки, врезавшейся в грузовик

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 21 января, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Самарской области.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"