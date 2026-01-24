Водитель Lada Kalina и "Газели" не поделили грунтовку в Тольятти

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 23 января, в Тольятти произошло ДТП с участием "Газели" и легковушки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области