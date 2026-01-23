В Самаре машина скорой помощи столкнулась с легковушкой

В пятницу, 23 января, в Самаре произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Авария произошла на пересечении улиц Урицкого и Спортивной. По словам очевидцев, машина медиков с мигалкой сворачивала со Спортивной и врезалась в легковушку, которая выехала на перекресток.

В ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что в аварии никто не пострадал.