Водитель Lada Granta устроил массовое ДТП на ул. Ново-Садовой в Самаре

В среду, 21 января, в Самаре произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 16:40 32-летний водитель Lada Granta в районе дома № 169 по ул. Ново-Садовой выехал на встречную полосу и столкнулся с Lexus RX300 под управлением 45-летней женщины. Затем Lada отбросило на Chery Tiggo, а Lexus — на Infiniti QX70.

В аварии пострадал водитель отечественной легковушки. Его доставили в больницу.