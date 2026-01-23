В Борском районе в ДТП на "встречке" погибли два человека

В четверг, 22 января, в Борском районе в 21:51 на 126 км дороги М-5 Урал произошло столкновение двух автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Как сообщили полицейские, 49-летний житель Московской области на Toyota Vellfire выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено, и допустил столкновение с Nissan Qashqai.
58-летний житель Оренбургской области, находившийся за рулем Nissan, госпитализирован. На месте ДТП скончались пассажиры кроссовера — жители Тоцкого района: 60-летняя женщина и 39-летний мужчина. Водителю минивена назначено амбулаторное лечение.
Следственным отделом МО МВД России "Борский" по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!