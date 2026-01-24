Два человека пострадали при столкновении "скорой" и легковушки на Московском шоссе в Самаре

В пятницу, 23 января, в Самаре произошло еще одно ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 19:45 54-летний водитель "скорой" выехал с включенными световыми и звуковыми спецсигналами на пересечение Московского шоссе и ул. Потапова на запрещающий сигнал светофора. Там он столкнулся с Volkswagen Polo под управлением 21-летнего молодого человека, стаж вождения которого менее года.

В аварии пострадали находившиеся в машине "скорой" 13-летняя девочка и 23-летняя девушка.