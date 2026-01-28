На трассе "Самара — Бугуруслан" автобус Iveco столкнулся с УАЗом, есть пострадавшие

В среду, 28 января, в Кинельском районе столкнулись автобус Iveco (без пассажиров, не маршрутный) и УАЗ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, ДТП произошло в 13:40 на 33,73 км автомобильной дороги "Самара — Бугуруслан", когда 47-летний водитель автобуса нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с автомобилем УАЗ, который ехал в попутном направлении.

Оба водителя с телесными повреждениями направлены в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.