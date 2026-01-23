В Исаклинском районе лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка, после чего большегруз загорелся

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 23 января, в 3:27 на 1149 километре трассы М-5 лоб в лоб столкнулись грузовик Dongfeng и Volkswagen, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС