В Исаклинском районе лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка, после чего большегруз загорелся

В пятницу, 23 января, в 3:27 на 1149 километре трассы М-5 лоб в лоб столкнулись грузовик Dongfeng и Volkswagen, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Сообщается, что после столкновения грузовик загорелся. На месте вызова работали 5 спасателей на двух единицах пожарной техники.
Также к месту происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.
В результате ДТП пострадавших нет. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!