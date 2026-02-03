Смертельное ДТП в Красноярском районе унесло жизнь двух человек

В понедельник, 2 февраля, в 17:39 на 5,25 км трассы "Обход с. Красный Яр" в Красноярском районе произошло ДТП, в котором два человека погибло, и три человека, включая двухлетнего ребенка, пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 27-летняя жительница Самары, никогда не получавшая водительского удостоверения, за рулем Renault Sandero двигалась со стороны поселка Угловой в сторону села Красный Яр.

В пути следования она выехала на "встречку" в запрещенном для обгона месте и лоб в в лоб столкнулась с Renault Duster под управлением 52-летнего водителя. После этого Renault Sandero столкнулся с Land Rover под управлением 47-летнего мужчины.

Женщина за рулем Renault Sandero и ее 52-летний пассажир скончались на месте автокатастрофы до приезда бригады скорой помощи. Еще одному пассажиру хетчбека, 29-летнему жителю Сергиевского района, медиками после обследования рекомендовано амбулаторное лечение.

С места ДТП госпитализированы водитель Renault Duster и его пассажир — 2-летний мальчик.