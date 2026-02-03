В Кинеле продолжается строительство современной поликлиники

В городе Кинеле реализуется проект по строительству поликлиники, которая объединит все амбулаторные службы города в одном здании и позволит жителям получать медицинскую помощь в комфортных условиях.

Работы ведутся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Финансирование осуществляется за счет федерального и областного бюджетов.

В пятиэтажном здании общей площадью около 13 000 квадратных метров будут сосредоточены все амбулаторные службы городского округа. Проектом предусмотрено размещение лечебно-профилактического, диагностического и стоматологического отделений, а также клинико-диагностической лаборатории. Объект будет рассчитан на 700 поседений в смену.

"Поликлинику делаем под ключ. В том числе оснастим учреждение современными аппаратами, включая оборудование для компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Это позволит проводить обследования на высоком уровне в пределах одного учреждения", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.

Особое внимание уделено требованиям доступной среды и логистике внутри здания. Для удобства пациентов и персонала предусмотрены пассажирские и грузовые лифты, продуманные маршруты движения и комфортные зоны ожидания.

Готовность объекта уже превышает 70%. Завершение строительных работ и ввод поликлиники в эксплуатацию планируется в 2026 году.