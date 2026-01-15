В Самаре приступили к сносу 17 аварийных домов

С января в Самаре приступили к сносу расселенных аварийных домов, запланированных на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Работы ведутся на 17 объектах в разных районах города: по улицам Советской Армии, Каховской, Олимпийской, Пугачевской, Бобруйской, Никитинской, Вятской, Водников, Некрасовской, улице Максима Горького, переулку Ташкентскому и в квартале №1 поселка Мехзавод.

"На этот год уже запланировали снос более 60 аварийных домов. Это здания как в центре города, где наиболее плотная застройка и особенно велика концентрация "заброшек", так и в отдаленных районах. Ранее их расселили по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" - предоставляем семьям жилую площадь в комфортных и безопасных квартирах. Сами здания предварительно обследуются, отключаются все коммуникации, территории ограждаются, - рассказала руководитель департамента управления имуществом Маргарита Шерстнева. - Параллельно начали работу по переселению жителей, чьи дома были признаны аварийными после 1 января 2017 года - в этом году в новое жилье переедут более чем 200 семей Самары".

Освобожденные из-под аварийных домов земельные участки пополнят муниципальный земельный фонд и могут быть использованы для строительства нового жилья, создания социальной инфраструктуры или новых общественных пространств.