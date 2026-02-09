"СовДел" добился права на строительство высотки в Тольятти по разрешению от 2015 года

Самарское ООО "СЗ "СовДел", входящее в ГК "ФОРРА", через суд добилось продления до 2027 года разрешения на строительство высотки в Тольятти, полученного в 2015 году. Компания обосновала столь длительный срок освоения площадки экономическими трудностями, возникшими на фоне пандемии, и отвлечением ресурсов на достройку проблемного долгостроя.

Речь идет о двух участках на ул. 40 лет Победы, д. 49 Г, находящихся в собственности компании. В ноябре 2015 г. "СовДел" получил разрешение на строительство здесь 19-этажного дома. Оно было действительно до 23 мая 2024 года. Однако в итоге строительные работы были начаты только в июне 2024 г., и компании потребовалось продлять разрешение.

Заявитель подчеркивал, что начать стройку не получилось из-за того, что все организационные и финансовые ресурсы были целенаправленно сконцентрированы на скорейшем завершении строительства проблемного объекта на ул. Советской Армии, 127А в Самаре. Объект достраивало ООО "Юнивер-строй", которое также входит в ГК "ФОРРА".

С марта по июнь 2024 г. "СовДел" направлял в минстрой Самарской области пять заявлений о продлении сроков разрешения на строительство, однако ни одно из них не было удовлетворено. В итоге компания в феврале 2024 г. обратилась в арбитражный суд, а уже во время рассмотрения дела начала работы на участке.

"Стремясь неукоснительно соблюсти все процессуальные требования, 16 мая 2024 года Общество направило в Государственную инспекцию строительного надзора полноценное извещение о начале строительных работ", - указывается в решении суда.

Как следует из материалов дела, в июне 2024 г., несмотря на истекшее разрешение, на площадке в Тольятти были развернуты активные подготовительные работы: выполнена планировка территории, произведена расчистка и разработка котлована.

В итоге суд встал на сторону "СовДела", указав, что компания действовала добросовестно. Разрешение было продлено на два года со дня вступления решения суда в законную силу.