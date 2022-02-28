На сотрудников "Юниверс-строя" завели дело из-за долевки "Эл-Гранда"

В отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ООО "Юниверс-строй" возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ ч. 2 п. б (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), сообщили дольщикам объекта на ул. Советской Армии, 127а в полиции.

Действия сотрудников "Юниверс-строя" оцениваются в рамках завершения строительства проблемного дома на ул. Советской Армии, 127а. Долевку ввели в эксплуатацию более года назад, но оформить жилье и вселиться люди не могут до сих пор. Росреестр отказывается ставить дом на кадастровый учет из-за наличия прав дольщиков на нежилые помещения, которые застройщиком были переоборудованы в жилые.

История с домом на ул. Советской Армии, 127а тянется с 2008 г., когда изначальным застройщиком выступало ЗАО ПФСК "Эл-Гранд". Сдать новостройку планировалось в начале 2011 г., однако работы остановились уже в 2009-м. В 2012 г. компанию признали банкротом, через три года конкурс по достройке дома выиграло ООО "Юниверс-строй", входящее в ГК "ФОРРА". За это компания получила компенсационный участок в границах улиц Советской, Ставропольской, Ташкентского переулка и пр. Юных Пионеров. А рядом с проблемной долевкой было предусмотрено строительство еще одной секции, которая сейчас называется ЖК "Журавли".

Как уточняет министерство строительства Самарской области в письме дольщикам, "до 2019 года строительство ООО "Юниверс-строй" не велось". Тогда же компания провела обследование недостроя и разработала проект укрепления несущих конструкций и "проект завершения строительства с иными планировочными решениями". В результате на ранее запланированных нежилых - первом и 16-м - этажах построили квартиры. Расположение офисов на верхнем этаже "в рамках действующих норм требует соблюдения ряда условий, выполнение которых невозможно", говорится в ответе минстроя.

Дом достроили и сдали в декабре 2020 года. Дольщики приняли квартиры, но зарегистрировать их уже не смогли. Росреестр ссылается на несоответствие объекта первоначальной проектной документации, а также на зарегистрированные в ЕГРН права собственников нежилых квадратных метров.

В министерстве строительства "Юниверс-строю" указали на необходимость провести работу с этими лицами. По сообщению члена инициативной группы дольщиков, застройщик ничего не предпринял, никаких вариантов претендентам нежилых помещений не было предложено.

Между тем Ростехнадзор, со слов дольщиков, из-за отсутствия постановки на кадастровый учет не выдает разрешение на запуск полноценного теплоснабжения. "Включить ГВС и увеличить теплоподачу удалось только после жалобы в ГЖИ. Счета за ТКО и условное отопление вынуждены оплачивать в полном объеме, хоть и жить там не представляется возможным. Мы платим за жилье, которое продолжаем снимать, и за дом-"фантом", - говорит дольщица Елена Маркова.

Директор "Юниверс-строя" на звонки Волга Ньюс не брал трубку. В минстрое на запрос редакции не ответили на момент публикации.