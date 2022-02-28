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Преступления Происшествия

На сотрудников "Юниверс-строя" завели дело из-за долевки "Эл-Гранда"

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ООО "Юниверс-строй" возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ ч. 2 п. б (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), сообщили дольщикам объекта на ул. Советской Армии, 127а в полиции.

Действия сотрудников "Юниверс-строя" оцениваются в рамках завершения строительства проблемного дома на ул. Советской Армии, 127а. Долевку ввели в эксплуатацию более года назад, но оформить жилье и вселиться люди не могут до сих пор. Росреестр отказывается ставить дом на кадастровый учет из-за наличия прав дольщиков на нежилые помещения, которые застройщиком были переоборудованы в жилые.

История с домом на ул. Советской Армии, 127а тянется с 2008 г., когда изначальным застройщиком выступало ЗАО ПФСК "Эл-Гранд". Сдать новостройку планировалось в начале 2011 г., однако работы остановились уже в 2009-м. В 2012 г. компанию признали банкротом, через три года конкурс по достройке дома выиграло ООО "Юниверс-строй", входящее в ГК "ФОРРА". За это компания получила компенсационный участок в границах улиц Советской, Ставропольской, Ташкентского переулка и пр. Юных Пионеров. А рядом с проблемной долевкой было предусмотрено строительство еще одной секции, которая сейчас называется ЖК "Журавли".

Как уточняет министерство строительства Самарской области в письме дольщикам, "до 2019 года строительство ООО "Юниверс-строй" не велось". Тогда же компания провела обследование недостроя и разработала проект укрепления несущих конструкций и "проект завершения строительства с иными планировочными решениями". В результате на ранее запланированных нежилых - первом и 16-м - этажах построили квартиры. Расположение офисов на верхнем этаже "в рамках действующих норм требует соблюдения ряда условий, выполнение которых невозможно", говорится в ответе минстроя.

Дом достроили и сдали в декабре 2020 года. Дольщики приняли квартиры, но зарегистрировать их уже не смогли. Росреестр ссылается на несоответствие объекта первоначальной проектной документации, а также на зарегистрированные в ЕГРН права собственников нежилых квадратных метров.

В министерстве строительства "Юниверс-строю" указали на необходимость провести работу с этими лицами. По сообщению члена инициативной группы дольщиков, застройщик ничего не предпринял, никаких вариантов претендентам нежилых помещений не было предложено.

Между тем Ростехнадзор, со слов дольщиков, из-за отсутствия постановки на кадастровый учет не выдает разрешение на запуск полноценного теплоснабжения. "Включить ГВС и увеличить теплоподачу удалось только после жалобы в ГЖИ. Счета за ТКО и условное отопление вынуждены оплачивать в полном объеме, хоть и жить там не представляется возможным. Мы платим за жилье, которое продолжаем снимать, и за дом-"фантом", - говорит дольщица Елена Маркова.

Директор "Юниверс-строя" на звонки Волга Ньюс не брал трубку. В минстрое на запрос редакции не ответили на момент публикации.

ООО "Юнивер-строй", по информации ИАС Seldon Basis, зарегистрировано в Самаре в 2002 году. Уставный капитал - 25 тыс. рублей. Основной вид деятельности - покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Выручка в 2020 г. - 155,31 млн руб., чистая прибыль - 105,53 млн рублей. Директор - Алексей Романов. Совладельцы - Мария Романова (86%), Наталья Мордовина (6%) и ООО "Трейд" (доли всех находятся в залоге у Сбербанка). "Юниверс-строй" также достраивал за МЖК "Астра" проблемный дом на ул. Садовой, 256, где было 84 обманутых дольщика, и брался за достройку проблемной долевки НТЦ "АСД" на ул. Садовой, №№ 277-279.

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Последние комментарии

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

Евгений Куйбышевский 08 августа 2021 18:32 В Самаре сотрудников регионального ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

Скрепдержава в полный рост

борис витин 30 июля 2021 12:01 Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

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