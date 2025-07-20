В Самаре мужчина взял кредит по указанию мошенников

В Самаре, по указанию мошенников, мужчине пришлось взять кредит, чтобы защитить свои денежные средства и персональные данные, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В отдел полиции Самары обратился 22-летний местный житель с заявлением о хищении 200 тыс. рублей.
В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что на телефон потерпевшего звонили неизвестные с разных номеров телефонов. Мошенники убедили мужчину в необходимости защитить свои денежные средства и персональные данные. По инструкции злоумышленников, заявитель оформил кредит в банке на сумму 200 тыс. руб. и, используя систему быстрых платежей, перевел деньги по названным реквизитам. После чего неизвестные перестали выходить на связь и потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы