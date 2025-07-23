Экс-сотрудницу администрации из Самары обвиняют в предложении передать взятку

В Самаре отправилось в суд уголовное дело бывшей начальницы одного из отделов администрации Красноглинского района. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Экс-чиновницу обвиняют в обещании посредничества во взяточничестве. По версии следствия, в августе 2023 г. к женщине обратился знакомый и попросил помочь с переводом жилого помещения в категорию нежилого. Обвиняемая согласилась, однако запросила 250 тыс. руб., которые затем собиралась передать неназванному сотруднику администрации. Женщину задержали при получении денег.

По представлению прокуратуры района обвиняемую уволили с муниципальной службы в связи с утратой доверия. Уголовное дело направлено в Красноглинский районный суд Самары.