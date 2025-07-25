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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить женщину, фиктивно поставившую на учет 90 мигрантов

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Отдел дознания ОП по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре совместно с отделом по вопросам миграции пресекли факт фиктивной постановки на учет иностранцев, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских ранее судимая 30-летняя местная жительница незаконно поставила на миграционный учет более 90 иностранных граждан в квартире многоэтажного дома. Женщина предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

Как выяснилось в ходе проверки, хозяйка квартиры не собиралась предоставлять иностранцам жилое помещение для фактического проживания и не информировала членов семьи о своих действиях.

Сотрудниками полиции проведен осмотр помещения, опрошены жители многоквартирного дома и сотрудники организаций, изъяты документы. Определено, что квартира площадью 48 кв. м не рассчитана на проживание такого числа людей.

Злоумышленница признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что за оказанные услуги она получила денежное вознаграждение, в размере более 52 тыс. рублей.

Кроме того, женщина также с целью получения материальной выгоды организовала незаконное пребывание в Российской Федерации 13 иностранных граждан: она заключила с ними гражданско-правовые договоры на выполнение работ, заведомо зная о фиктивности данного соглашения. За это местная жительница получила более 6 тыс. рублей. С 2022 по 2024 гг. трижды привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Назначенные ей судом штрафы на общую сумму свыше 250 тыс. рублей злоумышленница не оплачивала.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 322.1 УК РФ и ст. 322.3 УК РФ (25 эпизодов), направлено в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения по существу.

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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