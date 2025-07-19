Самарская пенсионерка хотела "спасти" сбережения и отдала мошеннику 500 тыс. рублей

В Самарской области мошенники убедили пенсионерку отдать им 500 тыс. руб., сообщает региональное ГУ МВД.

По словам 94-летней женщины, накануне, ей на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина. Злоумышленник рассказал, что хранящиеся в банке сбережения пенсионерки находятся в опасности. Незнакомец сообщил, что может помочь и готов положить ее деньги на "безопасный счет".

Женщина следуя инструкции мошенника, сняла сбережения с принадлежащего ей счета. Спустя время, к ее дому подошел злоумышленник, которому она передала через окно 500 тыс. рублей.

Спустя время пенсионерка поняла, что стала жертвой афериста и обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.