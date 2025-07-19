Самарская пенсионерка хотела "спасти" сбережения и отдала мошеннику 500 тыс. рублей

В Самарской области мошенники убедили пенсионерку отдать им 500 тыс. руб., сообщает региональное ГУ МВД.
По словам 94-летней женщины, накануне, ей на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина. Злоумышленник рассказал, что хранящиеся в банке сбережения пенсионерки находятся в опасности. Незнакомец сообщил, что может помочь и готов положить ее деньги на "безопасный счет".
Женщина следуя инструкции мошенника, сняла сбережения с принадлежащего ей счета. Спустя время, к ее дому подошел злоумышленник, которому она передала через окно 500 тыс. рублей.
Спустя время пенсионерка поняла, что стала жертвой афериста и обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы