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Преступления Происшествия

Самарская пенсионерка хотела "спасти" сбережения и отдала мошеннику 500 тыс. рублей

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области мошенники убедили пенсионерку отдать им 500 тыс. руб., сообщает региональное ГУ МВД.

По словам 94-летней женщины, накануне, ей на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина. Злоумышленник рассказал, что хранящиеся в банке сбережения пенсионерки находятся в опасности. Незнакомец сообщил, что может помочь и готов положить ее деньги на "безопасный счет".

Женщина следуя инструкции мошенника, сняла сбережения с принадлежащего ей счета. Спустя время, к ее дому подошел злоумышленник, которому она передала через окно 500 тыс. рублей.

Спустя время пенсионерка поняла, что стала жертвой афериста и обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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