У жителя Сызрани нашли незаконные патроны

В Сызрани полицейские возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранителям сообщили о нарушителе, и они пришли домой к местному жителю. Там они обнаружили 27 спортивно-охотничих патронов калибра 5,6 мм. При этом у мужчины нет разрешения на хранение и приобретение какого-либо оружия и боеприпасов.
Подозреваемый признал вину и рассказал, что коробку с патронами нашел на улице и решил оставить себе.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы