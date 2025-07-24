У жителя Сызрани нашли незаконные патроны

В Сызрани полицейские возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранителям сообщили о нарушителе, и они пришли домой к местному жителю. Там они обнаружили 27 спортивно-охотничих патронов калибра 5,6 мм. При этом у мужчины нет разрешения на хранение и приобретение какого-либо оружия и боеприпасов.

Подозреваемый признал вину и рассказал, что коробку с патронами нашел на улице и решил оставить себе.