По факту пожара с тремя погибшими в Волжском районе возбуждено уголовное дело

В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело по факту смерти трех человек в результате пожара в Волжском районе, сообщает региональное СУ СК РФ.

Напомним, в ночь с 18 на 19 июля в жилом частном доме в пос. Подлесный в Волжском района на ул. Вишневой произошел пожар, в результате которого погибли 2 женщины и мужчина.

По данному факту следственным отделом по городу Новокуйбышевску СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены первоначальные судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причин пожара и всех обстоятельств произошедшего.