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Преступления Происшествия

По факту пожара с тремя погибшими в Волжском районе возбуждено уголовное дело

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело по факту смерти трех человек в результате пожара в Волжском районе, сообщает региональное СУ СК РФ.

Напомним, в ночь с 18 на 19 июля в жилом частном доме в пос. Подлесный в Волжском района на ул. Вишневой произошел пожар, в результате которого погибли 2 женщины и мужчина.

По данному факту следственным отделом по городу Новокуйбышевску СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). 

По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены первоначальные судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причин пожара и всех обстоятельств произошедшего.

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Весёлая семейка🙂

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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