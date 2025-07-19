В Волжском районе на пожаре погибли три человека

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В субботу, 19 июля, в пос. Подлесный Волжскогом района на улице Вишневой произошел пожар в частном доме, сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС