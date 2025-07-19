В Волжском районе на пожаре погибли три человека

В субботу, 19 июля, в пос. Подлесный Волжскогом района на улице Вишневой произошел пожар в частном доме, сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.
Дежурный принял звонок в 02:50. Площадь пожара составила 250 кв. метров. В тушении участвовали семь единиц техники и 32 человека личного состава.
Локализовать огонь удалось в 05:06, спустя еще 24 минуты открытое горение было ликвидировано.
К сожалению, три человека погибли.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !