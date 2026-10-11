Рядом с Волжским лесничеством ликвидирован природный пожар

В субботу, 10 октября, рядом с Волжским лесничеством был ликвидирован ландшафтный пожар — до гослесфонда оставалось 100 метров, сообщает минприроды Самарской области.

На месте работали лесопожарные силы минприроды и МЧС. Возгорание ликвидировано в течение трех часов на площади 4,2 гектара.

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов заслушал доклад региональной диспетчерской службы лесного хозяйства. Она работает круглосуточно и следит за пожарной обстановкой в лесах с помощью камер, а также космического мониторинга.

Министр подчеркнул, что благодаря раннему выявлению очага удается защитить гослесфонд.

"Видим положительный опыт работы РДС и продолжим развитие нашей системы видеонаблюдения".

Напомним, в прошлом году сеть видеонаблюдения за лесом была увеличена с 45 до 55 камер. Площадь обзора стала больше на 28 тыс. кв. километров. В фокусе — порядка 90% лесного фонда. При фиксации задымления система сразу дает сигнал и по координатам выезжает лесопожарная бригада. Благодаря нацпроекту "Экологическое благополучие" у специалистов есть необходимая техника, чтобы оперативно прибыть на место и ликвидировать пожар.