Рядом с Волжским лесничеством ликвидирован природный пожар

В субботу, 10 октября, рядом с Волжским лесничеством был ликвидирован ландшафтный пожар — до гослесфонда оставалось 100 метров, сообщает минприроды Самарской области.
На месте работали лесопожарные силы минприроды и МЧС. Возгорание ликвидировано в течение трех часов на площади 4,2 гектара.
Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов заслушал доклад региональной диспетчерской службы лесного хозяйства. Она работает круглосуточно и следит за пожарной обстановкой в лесах с помощью камер, а также космического мониторинга.
Министр подчеркнул, что благодаря раннему выявлению очага удается защитить гослесфонд.
"Видим положительный опыт работы РДС и продолжим развитие нашей системы видеонаблюдения".
Напомним, в прошлом году сеть видеонаблюдения за лесом была увеличена с 45 до 55 камер. Площадь обзора стала больше на 28 тыс. кв. километров. В фокусе — порядка 90% лесного фонда. При фиксации задымления система сразу дает сигнал и по координатам выезжает лесопожарная бригада. Благодаря нацпроекту "Экологическое благополучие" у специалистов есть необходимая техника, чтобы оперативно прибыть на место и ликвидировать пожар.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !