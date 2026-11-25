Во вторник, 24 ноября, в 23:08 в расселенном доме на ул. Галактионовской, 103 произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Отмечается, что загорелся второй этаж, огонь перекинулся на кровлю. Пламя охватило территорию в 300 кв. метров.

В 00.19 пожар был локализован. Погибших и пострадавших нет.

Для тушения привлекали 35 человек, 12 ед. техники, в том числе от МЧС России 29 человек, 9 ед. техники.