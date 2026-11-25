Во вторник, 24 ноября, в 23:08 в расселенном доме на ул. Галактионовской, 103 произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Отмечается, что загорелся второй этаж, огонь перекинулся на кровлю. Пламя охватило территорию в 300 кв. метров.
В 00.19 пожар был локализован. Погибших и пострадавших нет.
Для тушения привлекали 35 человек, 12 ед. техники, в том числе от МЧС России 29 человек, 9 ед. техники.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !