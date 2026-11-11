На пожаре в Красноглинском районе пострадал очин человек, пять эвакуировано

Во вторник, 10 ноября, в Красноглинском районе Самары на ул. Виталия Жалнина горели домашние вещи в подъезде жилого дома.

Площадь пожара составила 2 кв. м. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, при тушении пожара были спасены пять человек. Один пострадал.