Под Самарой сгорели два дома

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В пятницу, 23 октября, в Волжском районе Самарской области произошел пожар. Об этом сообщает региональное ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ И ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"