Установлена причина пожара на улице Тухачевского в Самаре, унесшего жизнь человека

В Самаре завершена проверка по смертельному пожару в многоквартирном доме на улице Тухачевского. Пожар произошел 28 июля в доме № 22 и привел к гибели мужчины; также были повреждены несколько квартир. Об этом рассказали в самарском управлении МЧС.
В расследовании участвовали эксперты Испытательной пожарной лаборатории по Самарской области, сотрудники регионального Следственного комитета и пожарного надзора областного управления МЧС России. На месте провели осмотр и инструментальное исследование, а для лабораторного анализа изъяли фрагменты строительных конструкций, электротехнические объекты и табачные изделия.
По итогам экспертиз причиной пожара признано неосторожное обращение с огнем при курении.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !