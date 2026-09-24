Установлена причина пожара на улице Тухачевского в Самаре, унесшего жизнь человека

В Самаре завершена проверка по смертельному пожару в многоквартирном доме на улице Тухачевского. Пожар произошел 28 июля в доме № 22 и привел к гибели мужчины; также были повреждены несколько квартир. Об этом рассказали в самарском управлении МЧС.

В расследовании участвовали эксперты Испытательной пожарной лаборатории по Самарской области, сотрудники регионального Следственного комитета и пожарного надзора областного управления МЧС России. На месте провели осмотр и инструментальное исследование, а для лабораторного анализа изъяли фрагменты строительных конструкций, электротехнические объекты и табачные изделия.

По итогам экспертиз причиной пожара признано неосторожное обращение с огнем при курении.