Производитель керамогранита завершил пилотный проект по повышению производительности труда

Выработка на пилотном потоке выросла на 24,6%. Время протекания процесса сократилось на 12,6%.

Общество с ограниченной ответственностью "Самарское Объединение Керамики" (С.О.К.) завершило активную фазу федерального проекта "Производительность труда". Он входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика".

Предприятие работает с 2003 года. Это один из лидеров по производству керамогранита в России. Завод поставляет продукцию на отечественный и зарубежный рынки. В ассортименте — плитка разных форматов, включая утолщенный керамогранит толщиной 2 см для наружного применения.

Для пилотного проекта выбрали поток "Производство крупноформатной плитки". На него приходится 47,5% выручки предприятия. Выбор объяснили просто: большая доля в выручке и риск невыполнения заказов при росте спроса.

За шесть месяцев совместной работы с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) удалось достичь следующих результатов: выработка выросла на 24,6%, время протекания процесса сократилось на 12,6%. Годовой экономический эффект от участия в проекте составил 192 млн рублей дополнительной выручки и прибыли.

В ходе работы над пилотным потоком рабочая группа выявила потери на эталонном участке. Основные проблемы: неоптимальная логистика перемещения плитки, длительное ожидание тары и полуфабриката, избыточная обработка деталей.

Внедрили принципы системы 5С на эталонном и частично на смежных участках — навели порядок на рабочих местах, промаркировали зоны хранения, пересмотрели операционные процедуры. Разработали стандарты размещения и перемещения продукции. Внедрили почасовой производственный анализ — теперь руководство и сотрудники видят реальные причины простоев.

Оптимизировали логистику внутри цеха. Расстояние перемещения материалов сократили, время в пути уменьшили. Высвобожденное время направили на дополнительный выпуск продукции.

"Участие в проекте позволило нам увидеть скрытые резервы и перспективы роста. Выработка выросла почти на четверть. Время протекания процесса сократилось. Это особенно важно в текущих условиях. Мы не останавливаемся на достигнутом — будем тиражировать успешные практики на другие участки", — подвел итоги шести месяцев генеральный директор ООО "С.О.К." Дмитрий Тулин.

Значимость проекта для региона отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков: "Федеральный проект "Производительность труда" в Самарской области вышел на системный уровень. Мы не просто выполняем плановые показатели — мы перевыполняем их: на данный момент бережливые технологии внедряют уже 235 предприятий при плане в 226 компаний. Это результат планомерной и слаженной работы. Бережливые технологии — это действенный инструмент, который помогает бизнесу расти без капитальных затрат, а региону — укреплять экономику и создавать новые качественные рабочие места. Мы видим реальный интерес предприятий: они готовы учиться, внедрять и тиражировать успешные практики. Это главный показатель того, что проект работает и приносит реальную пользу нашей области".

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — одна из ключевых задач развития реального сектора экономики.

Предприятие переходит к самостоятельной работе. В планах — тиражировать успешные практики на другие производственные потоки. Уже определены следующие направления: оптимизация производства пресс-порошка и внутренней логистики.

Участие в федеральном проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.