16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Производитель керамогранита завершил пилотный проект по повышению производительности труда Для малого бизнеса Самарской области прошла "Ярмарка поставщиков" Сев озимых в Самарской области выполнен на 85%: аграрии обеспечены ГСМ и семенами местной селекции В Хворостянском районе завершен ремонт моста на въезде в село Абашево Самарский ДСК "Дортранс" ввели в процедуру банкротства за долг в 1,6 млрд

Экономика и бизнес

Производитель керамогранита завершил пилотный проект по повышению производительности труда

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 95
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Выработка на пилотном потоке выросла на 24,6%. Время протекания процесса сократилось на 12,6%.

Фото: Региональный центр компетенций

Общество с ограниченной ответственностью "Самарское Объединение Керамики" (С.О.К.) завершило активную фазу федерального проекта "Производительность труда". Он входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика".

Предприятие работает с 2003 года. Это один из лидеров по производству керамогранита в России. Завод поставляет продукцию на отечественный и зарубежный рынки. В ассортименте — плитка разных форматов, включая утолщенный керамогранит толщиной 2 см для наружного применения.

Для пилотного проекта выбрали поток "Производство крупноформатной плитки". На него приходится 47,5% выручки предприятия. Выбор объяснили просто: большая доля в выручке и риск невыполнения заказов при росте спроса.

За шесть месяцев совместной работы с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) удалось достичь следующих результатов: выработка выросла на 24,6%, время протекания процесса сократилось на 12,6%. Годовой экономический эффект от участия в проекте составил 192 млн рублей дополнительной выручки и прибыли.

В ходе работы над пилотным потоком рабочая группа выявила потери на эталонном участке. Основные проблемы: неоптимальная логистика перемещения плитки, длительное ожидание тары и полуфабриката, избыточная обработка деталей.

Внедрили принципы системы 5С на эталонном и частично на смежных участках — навели порядок на рабочих местах, промаркировали зоны хранения, пересмотрели операционные процедуры. Разработали стандарты размещения и перемещения продукции. Внедрили почасовой производственный анализ — теперь руководство и сотрудники видят реальные причины простоев.

Оптимизировали логистику внутри цеха. Расстояние перемещения материалов сократили, время в пути уменьшили. Высвобожденное время направили на дополнительный выпуск продукции.

"Участие в проекте позволило нам увидеть скрытые резервы и перспективы роста. Выработка выросла почти на четверть. Время протекания процесса сократилось. Это особенно важно в текущих условиях. Мы не останавливаемся на достигнутом — будем тиражировать успешные практики на другие участки", — подвел итоги шести месяцев генеральный директор ООО "С.О.К." Дмитрий Тулин.

Значимость проекта для региона отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков: "Федеральный проект "Производительность труда" в Самарской области вышел на системный уровень. Мы не просто выполняем плановые показатели — мы перевыполняем их: на данный момент бережливые технологии внедряют уже 235 предприятий при плане в 226 компаний. Это результат планомерной и слаженной работы. Бережливые технологии — это действенный инструмент, который помогает бизнесу расти без капитальных затрат, а региону — укреплять экономику и создавать новые качественные рабочие места. Мы видим реальный интерес предприятий: они готовы учиться, внедрять и тиражировать успешные практики. Это главный показатель того, что проект работает и приносит реальную пользу нашей области".

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — одна из ключевых задач развития реального сектора экономики.

Предприятие переходит к самостоятельной работе. В планах — тиражировать успешные практики на другие производственные потоки. Уже определены следующие направления: оптимизация производства пресс-порошка и внутренней логистики.

Участие в федеральном проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №30

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 августа 2026 17:54 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Юрий Пестриков 26 июля 2026 09:55 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru

Анатолий Илларионов 02 июля 2026 15:37 От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Фото на сайте

"Смотрим с уверенностью в будущее": как прошла 8-я конференция "Гипровостокнефти" в Самаре

"Смотрим с уверенностью в будущее": как прошла 8-я конференция "Гипровостокнефти" в Самаре

СМЗ ввел новую печь

СМЗ ввел новую печь

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4