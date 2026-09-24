Производитель керамогранита завершил пилотный проект по повышению производительности труда

Выработка на пилотном потоке выросла на 24,6%. Время протекания процесса сократилось на 12,6%.
Общество с ограниченной ответственностью "Самарское Объединение Керамики" (С.О.К.) завершило активную фазу федерального проекта "Производительность труда". Он входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика".
Предприятие работает с 2003 года. Это один из лидеров по производству керамогранита в России. Завод поставляет продукцию на отечественный и зарубежный рынки. В ассортименте — плитка разных форматов, включая утолщенный керамогранит толщиной 2 см для наружного применения.
Для пилотного проекта выбрали поток "Производство крупноформатной плитки". На него приходится 47,5% выручки предприятия. Выбор объяснили просто: большая доля в выручке и риск невыполнения заказов при росте спроса.
За шесть месяцев совместной работы с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) удалось достичь следующих результатов: выработка выросла на 24,6%, время протекания процесса сократилось на 12,6%. Годовой экономический эффект от участия в проекте составил 192 млн рублей дополнительной выручки и прибыли.
В ходе работы над пилотным потоком рабочая группа выявила потери на эталонном участке. Основные проблемы: неоптимальная логистика перемещения плитки, длительное ожидание тары и полуфабриката, избыточная обработка деталей.
Внедрили принципы системы 5С на эталонном и частично на смежных участках — навели порядок на рабочих местах, промаркировали зоны хранения, пересмотрели операционные процедуры. Разработали стандарты размещения и перемещения продукции. Внедрили почасовой производственный анализ — теперь руководство и сотрудники видят реальные причины простоев.
Оптимизировали логистику внутри цеха. Расстояние перемещения материалов сократили, время в пути уменьшили. Высвобожденное время направили на дополнительный выпуск продукции.
"Участие в проекте позволило нам увидеть скрытые резервы и перспективы роста. Выработка выросла почти на четверть. Время протекания процесса сократилось. Это особенно важно в текущих условиях. Мы не останавливаемся на достигнутом — будем тиражировать успешные практики на другие участки", — подвел итоги шести месяцев генеральный директор ООО "С.О.К." Дмитрий Тулин.
Значимость проекта для региона отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков: "Федеральный проект "Производительность труда" в Самарской области вышел на системный уровень. Мы не просто выполняем плановые показатели — мы перевыполняем их: на данный момент бережливые технологии внедряют уже 235 предприятий при плане в 226 компаний. Это результат планомерной и слаженной работы. Бережливые технологии — это действенный инструмент, который помогает бизнесу расти без капитальных затрат, а региону — укреплять экономику и создавать новые качественные рабочие места. Мы видим реальный интерес предприятий: они готовы учиться, внедрять и тиражировать успешные практики. Это главный показатель того, что проект работает и приносит реальную пользу нашей области".
Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — одна из ключевых задач развития реального сектора экономики.
Предприятие переходит к самостоятельной работе. В планах — тиражировать успешные практики на другие производственные потоки. Уже определены следующие направления: оптимизация производства пресс-порошка и внутренней логистики.
Участие в федеральном проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.