Прямой диалог с передовой: самарские студенты пообщались с операторами боевых дронов

В Самарском гарнизонном Доме офицеров Центрального военного округа состоялась встреча в формате видеомоста "Прямой диалог с передовой". Студенты местных вузов и техникумов по видеосвязи пообщались с участниками специальной военной операции, проходящими службу в войсках беспилотных систем группировки "Центр". Бойцы, которые сами недавно были студентами, поделились опытом подготовки, особенностями службы и рассказали о возможностях, которые открывает служба в данном роде войск.

В ходе эфира военнослужащие объяснили, как теоретические знания трансформируются в практические навыки на поле боя, обсудили технические характеристики дронов и личностные качества, необходимые для эффективной работы оператора.

"Вы проходите обучение в классах, на полигоне, вам выдают оборудование, инструкторы обучают, как правильно им пользоваться", — рассказал Ашот Аллахвердян, оператор взвода беспилотных систем танкового батальона.

Беспилотные системы сегодня являются не просто вспомогательным, а основным средством боевой мощи армии. По оценкам военных экспертов, дроны выполняют до 80% всех огневых задач на поле боя. В России этот новый род войск был сформирован в ноябре прошлого года.

Для молодого поколения такой формат общения стал возможностью узнать реальную картину происходящего, получить ответы на интересующие вопросы.

"Я думаю, это намного интереснее, чем простой доклад о том, что происходит на фронте. Это очень важно и полезно для нашего поколения", — отметил Егор Кармалинцев, студент Самарского техникума промышленных технологий.

Студент Самарского государственного технического университета Алексей Михайлов подчеркнул ценность личных историй бойцов: "Когда он на своем примере рассказывает, как проходит обучение, какие возможности они получают, что могут спокойно общаться с родственниками — это очень важно".

Напомним, для службы в войсках беспилотных систем подходят кандидаты от 18 до 45 лет, образование — не ниже основного общего, обязательны хорошее состояние здоровья и психики. Контракт заключается сроком на один год.

Финансовая поддержка включает единовременную выплату в 1,4 млн рублей. Всего за первый год службы можно заработать более 3,9 млн рублей. Кроме того, предусмотрен широкий спектр социальных гарантий.

"Списание долгов до 10 миллионов рублей, бесплатное питание для детей школьного и дошкольного возраста, льготное поступление в вузы и среднеспециальные учебные заведения и многие другие меры поддержки", — перечислил меры поддержки инженер пункта отбора на военную службу по контракту в Самарской области Дмитрий Раджапов.

Служба оператором БПЛА — это не только шанс стать "пилотом нового времени", но и отличная перспектива для дальнейшего трудоустройства на "гражданке", где навыки управления сложными техническими системами и дронами сегодня высоко востребованы.

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