Прямой диалог с передовой: самарские студенты пообщались с операторами боевых дронов

В Самарском гарнизонном Доме офицеров Центрального военного округа состоялась встреча в формате видеомоста "Прямой диалог с передовой". Студенты местных вузов и техникумов по видеосвязи пообщались с участниками специальной военной операции, проходящими службу в войсках беспилотных систем группировки "Центр". Бойцы, которые сами недавно были студентами, поделились опытом подготовки, особенностями службы и рассказали о возможностях, которые открывает служба в данном роде войск.
В ходе эфира военнослужащие объяснили, как теоретические знания трансформируются в практические навыки на поле боя, обсудили технические характеристики дронов и личностные качества, необходимые для эффективной работы оператора.
"Вы проходите обучение в классах, на полигоне, вам выдают оборудование, инструкторы обучают, как правильно им пользоваться", — рассказал Ашот Аллахвердян, оператор взвода беспилотных систем танкового батальона.
Беспилотные системы сегодня являются не просто вспомогательным, а основным средством боевой мощи армии. По оценкам военных экспертов, дроны выполняют до 80% всех огневых задач на поле боя. В России этот новый род войск был сформирован в ноябре прошлого года.
Для молодого поколения такой формат общения стал возможностью узнать реальную картину происходящего, получить ответы на интересующие вопросы.
"Я думаю, это намного интереснее, чем простой доклад о том, что происходит на фронте. Это очень важно и полезно для нашего поколения", — отметил Егор Кармалинцев, студент Самарского техникума промышленных технологий.
Студент Самарского государственного технического университета Алексей Михайлов подчеркнул ценность личных историй бойцов: "Когда он на своем примере рассказывает, как проходит обучение, какие возможности они получают, что могут спокойно общаться с родственниками — это очень важно".
Напомним, для службы в войсках беспилотных систем подходят кандидаты от 18 до 45 лет, образование — не ниже основного общего, обязательны хорошее состояние здоровья и психики. Контракт заключается сроком на один год.
Финансовая поддержка включает единовременную выплату в 1,4 млн рублей. Всего за первый год службы можно заработать более 3,9 млн рублей. Кроме того, предусмотрен широкий спектр социальных гарантий.
"Списание долгов до 10 миллионов рублей, бесплатное питание для детей школьного и дошкольного возраста, льготное поступление в вузы и среднеспециальные учебные заведения и многие другие меры поддержки", — перечислил меры поддержки инженер пункта отбора на военную службу по контракту в Самарской области Дмитрий Раджапов.
Служба оператором БПЛА — это не только шанс стать "пилотом нового времени", но и отличная перспектива для дальнейшего трудоустройства на "гражданке", где навыки управления сложными техническими системами и дронами сегодня высоко востребованы.
Подробности:
- на сайте contract63.samregion.ru
- по телефону 8 800 2019 117
- в пункте отбора на военную службу: г. Самара, ул. Ленинская, 147
- в военном комиссариате по месту нахождения
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...