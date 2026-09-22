В Чапаевске и Жигулевске открылись новые площадки для выполнения норм ГТО

В сентябре в Чапаевске и Жигулевске введены в эксплуатацию четыре современные спортивные площадки, соответствующие стандартам всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Объекты построены в рамках государственной программы "Спорт России" и региональной программы "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области".
В Жигулевске за счет средств областного бюджета открыты две площадки: в микрорайоне В-1 и в районе Яблоневого оврага у стадиона "Труд". В Чапаевске при поддержке федерального бюджета аналогичные объекты появились на территории школы № 8 на ул. Советской и школы № 22 на ул. Крымской.
Все площадки имеют безопасное полимерное покрытие и оборудованы силовыми тренажерами, турниками, брусьями, рукоходами, гимнастическими скамьями, разметкой для прыжка в длину и мишенями для метания. Конструкция объектов позволяет проводить как самостоятельную подготовку, так и официальные испытания ГТО.
"Уверена, что новые объекты будут востребованы населением, в первую очередь молодежью. В 2026 году министерство спорта вводит в эксплуатацию 41 спортивную площадку различного типа. Таким образом мы выполняем задачу, поставленную президентом Владимиром Владимировичем Путиным и губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым: сделать занятия физкультурой доступными для всех жителей региона", — рассказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
"Установка площадок стала знаковым событием как для учащихся, так и для горожан, — отметила руководитель департамента физкультуры и спорта администрации Чапаевска Оксана Жуканова.— Благодаря поддержке министерства спорта Самарской области и инициативе главы городского округа Чапаевск у нас появляются новые спортобъекты. Увеличение их числа напрямую влияет на популяризацию спорта, делая его неотъемлемой частью повседневной жизни жителей нашего города".
Самарская область активно развивает комплекс ГТО. В регионе открыты 88 центров тестирования. С начала 2026 г. в тестированиях приняли участие 64 417 жителей региона, из них 14 836 уже успешно выполнили нормативы на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия. Новые площадки расширят возможности для тренировок и позволят привлечь к комплексу ГТО дополнительные категории населения.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.