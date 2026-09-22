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Молодежная политика Общество

В Чапаевске и Жигулевске открылись новые площадки для выполнения норм ГТО

ЧАПАЕВСК. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сентябре в Чапаевске и Жигулевске введены в эксплуатацию четыре современные спортивные площадки, соответствующие стандартам всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Объекты построены в рамках государственной программы "Спорт России" и региональной программы "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области".

Фото: минспорт Самарской области

В Жигулевске за счет средств областного бюджета открыты две площадки: в микрорайоне В-1 и в районе Яблоневого оврага у стадиона "Труд". В Чапаевске при поддержке федерального бюджета аналогичные объекты появились на территории школы № 8 на ул. Советской и школы № 22 на ул. Крымской.

Все площадки имеют безопасное полимерное покрытие и оборудованы силовыми тренажерами, турниками, брусьями, рукоходами, гимнастическими скамьями, разметкой для прыжка в длину и мишенями для метания. Конструкция объектов позволяет проводить как самостоятельную подготовку, так и официальные испытания ГТО.

"Уверена, что новые объекты будут востребованы населением, в первую очередь молодежью. В 2026 году министерство спорта вводит в эксплуатацию 41 спортивную площадку различного типа. Таким образом мы выполняем задачу, поставленную президентом Владимиром Владимировичем Путиным и губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым: сделать занятия физкультурой доступными для всех жителей региона", — рассказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

"Установка площадок стала знаковым событием как для учащихся, так и для горожан, — отметила руководитель департамента физкультуры и спорта администрации Чапаевска Оксана Жуканова.— Благодаря поддержке министерства спорта Самарской области и инициативе главы городского округа Чапаевск у нас появляются новые спортобъекты. Увеличение их числа напрямую влияет на популяризацию спорта, делая его неотъемлемой частью повседневной жизни жителей нашего города".

Самарская область активно развивает комплекс ГТО. В регионе открыты 88 центров тестирования. С начала 2026 г. в тестированиях приняли участие 64 417 жителей региона, из них 14 836 уже успешно выполнили нормативы на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия. Новые площадки расширят возможности для тренировок и позволят привлечь к комплексу ГТО дополнительные категории населения.

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