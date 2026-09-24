От идеи до миллиона: стартовал новый сезон конкурса первичек Движения Первых

Стартовал четвертый сезон конкурса первичных отделений Движения Первых. Подать командную заявку можно до 11 ноября 2026 года. Проект продлится весь учебный год и объединит ребят для создания социально значимых инициатив. По итогам состязания не менее 2 000 организаций-победителей со всей России получат денежные премии, которые смогут направить на покупку оборудования, оформление своих пространств и реализацию проектов.
"Новый сезон еонкурса первичных отделений Движения Первых — это масштабная поддержка молодежных инициатив во всех регионах страны. За три года конкурс сплотил уже более 380 тысяч участников по всей стране. В новом сезоне мы определим более 2 тысяч победителей в трех номинациях с денежными премиями до миллиона рублей, которые ребята смогут направить на создание современных молодежных пространств и развитие своих проектов. Для участия в Конкурсе первичных отделений не требуются специальные знания и дополнительные ресурсы. Важно, что это не просто соревнование, а возможность заявить о себе, воплотить идеи в жизнь и получить поддержку для их реализации. Присоединяйтесь, принимайте вызовы партнеров и меняйте мир вокруг себя!" — отметил Герой России, выпускник президентской кадровой программы "Время героев", председатель правления Движения Первых Артур Орлов.
В новом сезоне участникам доступны три номинации: "Лига открытий" для первичных отделений в детских центрах, учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования; "Лига возможностей" для школ, СПО и вузов и "Первая лига" для победителей прошлого сезона и опытных команд.
Состав команды в номинациях "Лига возможностей" и "Первая лига" должен включать от 7 до 20 участников первичного отделения, в том числе не менее 5 участников-обучающихся, 1 куратора и 1 родителя или законного представителя одного из участников команды.
В состав команды номинации "Лига открытий" должны входить от 4 до 20 участников первичного отделения, в том числе не менее 3 участников-обучающихся и 1 участника-наставника, являющегося куратором первичного отделения и Капитаном команды.
Куратору необходимо подать заявку на сайте первичка.будьвдвижении.рф. Важно, что на момент подачи заявки первичное отделение Движения Первых уже должно быть открыто.
Для команд первичных отделений, созданных в организациях культуры и спорта, дополнительного образования, молодежной политики, дошкольных образовательных организациях, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детских центрах и лагерях, которые только начинают свой путь в Движении Первых, предусмотрена поддержка со стороны более опытных команд — победителей Общей номинации "Лига возможностей" и участников Специальной номинации "Первая лига" третьего сезона.
Конкурсные задания будет оценивать Экспертный совет, состоящий из представителей органов государственной власти, общественных объединений, образовательных и научных организаций, творческих союзов, центров культуры и науки, которые уже имеют опыт участия в федеральных и региональных конкурсах и мероприятиях в качестве организаторов и экспертов.
Напомним, по итогам прошлого сезона конкурса 27 команд-победителей из Самарской области получили на развитие своих первичных отделений суммарно 7,9 миллиона рублей. Одним из ярких примеров является команда первичного отделения ГБОУ СО "Гимназия № 1 (Базовая школа РАН)", которая выиграла 1 миллион рублей.
Во время финального задания Конкурса участникам необходимо было выбрать подшефную организацию и совместно реализовать социально значимый проект. Школьники, родители и педагоги школы решили помочь приюту бездомных животных и организовали благотворительную ярмарку, на которой собрали более 300 тысяч рублей.
"Для нас победа стала важным знаком: мы движемся в верном направлении, мы смогли раскрыть таланты детей. Ребята гордятся своей гимназией и своим трудом. Мы на деле показали, как работают наши ценности: быть вместе, помогать другим и менять мир к лучшему, — рассказал руководитель первичного отделения Вячеслав Наземкин. — Участвуйте не ради победы, а чтобы реально изменить что-то вокруг. Мы не ставили цель любой ценой выиграть — хотели, чтобы ребята получили эмоции, впечатления и достойно справились с заданиями. И у нас получилось. А победа стала приятным бонусом и отличным итогом".
Партнеры Конкурса подготовили для команд задания, за выполнение которых предусмотрен дополнительный призовой фонд. В четвертом сезоне партнерами Конкурса выступают компания VK, сеть зоомагазинов "Четыре Лапы", ПАО "ПСБ", футбольный клуб "Спартак-Москва", ОАО "РЖД", ЦСКА, АО "Издательство "Просвещение" и другие компании.
Первичные отделения Движения Первых работают на базе школ, колледжей, вузов, детских лагерей, культурных учреждений, спортивных центров и других учреждений. Сегодня в 89 регионах России открыто более 55 тысяч первичных отделений, благодаря которым дети могут начать свой путь в Движении Первых. Для участников-обучающихся вступление в первичное отделение дает возможность находить единомышленников, реализовывать собственные проекты индивидуально или в команде, получать поддержку наставников и гранты на развитие своих идей. Это платформа, благодаря которой дети и молодежь получают навыки командной работы, лидерства и вносят значимый вклад в развитие страны.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...