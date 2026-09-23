В Самарской области развивают систему продуктосбережения для производителей и НКО.

В регионе создают сеть, через которую предприятия пищевой промышленности и торговли смогут передавать пригодную, но, каким-то причинам выбывшую из коммерческого оборота продукцию на благотворительные цели, а некоммерческие организации получат организованный доступ к таким поставкам для передачи их нуждающимся семьям и людям в трудной жизненной ситуации.

В Самарской области работают 802 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Из них 642 выпускают пищевые продукты, еще 160 производят напитки. Такие данные регионального минсельхоза ранее приводил Volga News. Для предприятий, которые ежедневно работают с большими объемами продукции и ограниченными сроками реализации, вопрос дальнейшего использования нереализованных партий имеет вполне практическое значение.

С 2018 года в регионе спасением продуктов от утилизации занимается БФ "Личное участие", сертифицированный партнер федерального Банка еды "Русь". В июле 2026 годе проект "Продуктосбережение в Самарской области" получил поддержку Фонда президентских грантов. Проект направлен на развитие сети благотворительных организаций, через которую пригодные продукты смогут поступать от региональных производителей и торговых компаний семьям, нуждающимся в продовольственной помощи. Проект рассчитан до конца 2027 года.

Первый практический результат уже есть. В июле фонду удалось спасти от утилизации 859 кг свежих багетов и булочек и передать его нуждающимся семьям Самарской области. Донором, передавшим хлеб на благотворительность, стало ООО "Атлант".

Причины вывода товара из коммерческого оборота бывают разными: нереализованная продукция производителей и торговых компаний, избыточные складские остатки, товары с истекающим сроком реализации, продукция с поврежденной упаковкой при сохранении ее пригодности к употреблению и др.

Таким образом, часть пригодной продукции отправляется на мусорный полигон в то время, когда тысячи семей испытывают сложности с покупкой продуктов. Для передачи таких товаров и нужны технологии продуктосбережения.



К концу проекта сеть должна объединить 25 НКО Самарской области. Все организации пройдут верификацию, каждый пункт выдачи получит базовое или полное оснащение для продуктовых раздач, с учетом состояния помещений и количества благополучателей.

За время проекта планируется передать товарную помощь не менее чем 6 тыс. семьям Самарской области.

В проекте планируется внедрить общую CRM. В ней будут фиксироваться поступления от компаний, передача продукции НКО и выдача помощи семьям. Сотрудники НКО пройдут обучение по учету помощи и работе с получателями. Всего в проекте предусмотрено обучение как минимум 50 специалистов. План предусматривает цифровой учет всей поступившей и распределенной продукции. Это даст возможность получить максимально прозрачную отчетность по проекту. Такие сведения могут использоваться в отчетах компаний и материалах о корпоративной социальной ответственности.

Продуктосбережение и ЭКГ-рейтинг

Важный деловой аспект связан с ЭКГ-рейтингом ответственного бизнеса. С 13 июня 2026 года действует новая редакция национального стандарта ГОСТ Р 71198-2026. Рейтинг оценивает компании по трем направлениям: экология, кадры и государство. В число учитываемых практик входят благотворительные проекты и социальные инвестиции в регионах присутствия.

Для Самарской области эта тема получила отдельное региональное развитие. В конце 2025 года в Самарскую губернскую думу был внесен законопроект о развитии ответственного ведения бизнеса на основе ЭКГ-рейтинга. Об этом сообщал Volga News.

Участие в проекте может поднять компанию в рейтинге при наличии необходимых документов и отчетности. (Само участие в проекте не означает автоматического начисления определенного количества баллов ЭКГ-рейтинга). Сотрудничество бизнеса и НКО предусматривает учет объемов переданной продукции, ее распределения и количества получателей. Для организации-донора такой набор данных дает документированное подтверждение социальной деятельности.

Как происходит передача товаров от донора фонду

Компания сообщает фонду о партии продукции, которую готова передать. Менеджер проекта уточняет объем, категорию товара, сроки и организационные условия. После оформления документов продукция поступает на склад фонда либо передается по согласованной схеме.

Далее фонд распределяет ее между верифицированными НКО с учетом объема товаров. НКО выдают помощь своим подопечным семьям в ТЖС. Информация о поступлении и выдаче фиксируется в общей системе (ведомости, акты списания, фотоотчет) и передается донору в обезличенном виде (без персональных данных благополучателей).

Основные получатели помощи в проекте, это семьи с низкими доходами, многодетные семьи, семьи с детьми с инвалидностью, одинокие пожилые люди и другие жители области, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Для бизнеса возможны разовые и регулярные передачи. Проект открыт для производителей продуктов питания и товаров первой необходимости, сельхозпредприятий, поставщиков и торговых компаний Самарской области. Фонд не принимает продукты с истекшим сроком годности или непригодные к употреблению.

Заместитель председателя правления БФ "Личное участие" Голубкова Надежда: "Компании, заинтересованные в участии в проекте "Продуктосбережение в Самарской области", могут обратиться с вопросами и предложениями по телефону +79270112843".

Страница проекта на сайте фонда: https://take-a-part.ru/foodsharing. Группа фонда в ВК: https://vk.ru/takeapart.